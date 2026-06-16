Bologna, orecchio strappato a morsi all'autista del bus: il video, ecco chi è l'aggressore

La Questura di Bologna ha diffuso il video, ripreso dalle telecamere presenti a bordo dell'autobus, della violenta lite fra un conducente Tper e un passeggero avvenuta sabato mattina in piazza Minghetti, durante la quale è stato staccato con un morso il lobo di un orecchio all'autista.

Il presunto aggressore - spiega la stessa Polizia - non è stato infatti ancora identificato e le immagini vengono diffuse proprio al fine di agevolare l'identificazione. Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe scoppiata perchè l'autista era arrivato 'lungo' alla fermata, scatenando la reazione dell'utente.

Appena salito l'uomo - in apparenza sui 60-65 anni con una maglietta arancione - sembra imprecare contro il conducente, forse rivolgendogli qualche insulto. Subito dopo si vede l'autista lasciare la cabina di guida e raggiungerlo sul sedile dove si trova. Fra i due nasce una violenta colluttazione: il passeggero prima afferra la testa dell'autista con una mano e poi, mentre i due si azzuffano vicino alla porta di uscita, gli 'azzanna' l'orecchio.

I due finiscono a terra e, quando si rialzano, l'uomo con la maglia arancione colpisce ancora una volta con uno schiaffo il conducente. Poi torna verso il sedile a recuperare una borsa e infine si avvicina nuovamente all'autista, che nel frattempo è ritornato al posto di guida, probabilmente per dare l'allarme alla centrale, e lo colpisce con un altro schiaffo, prima di scendere dal bus e allontanarsi. L'episodio ha provocato la dura reazione dei lavoratori Tper e dei sindacati di categoria, con lo sciopero di 8 ore proclamato ieri.