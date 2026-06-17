Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Garlasco, il pm Visone: "Provo una profonda vergogna"

di
Libero logo
mercoledì 17 giugno 2026
Garlasco, il pm Visone: "Provo una profonda vergogna"

1' di lettura

“Di fronte al processo mediatico in scena attorno al caso Garlasco provo una profonda vergogna e una profonda tristezza”: a dirlo Giuseppe Visone, pm della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Intervistato dal Foglio, il giudice si è detto inorridito da tutto ciò che da oltre un anno riguarda il delitto di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Un omicidio per cui è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi, mentre adesso sotto indagine c'è un amico del fratello della vittima, Andrea Sempio. 

“La celebrazione, parallelamente alle indagini e ai procedimenti penali, di un processo sotto forma di talk show lede alla base i princìpi dello stato di diritto. Non soltanto la presunzione di innocenza degli indagati ma anche il rispetto delle vittime. Non si tutelano le vittime rendendo mediatico il processo che le riguarda. Anzi, si rischia una vittimizzazione mediatica che amplifica il danno già ricevuto, moltiplica il dolore e le sofferenze”, ha spiegato Visone.

Alberto Stasi, mossa in tribunale: "Ci stiamo lavorando". Sempio all'angolo

Alberto Stasi è fuori dal carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto l'affidamento in p...

Tutto questo, a detta del pm napoletano, non può che avere conseguenze negative sul piano giuridico: "Nel complesso il processo mediatico va ad alterare il processo decisionale. Più aggraviamo l’interprete, in particolare il giudice, con il peso dell’impatto mediatico che la sua decisione può avere e più aumentiamo la sua preoccupazione, non facendo così un buon servizio alla giustizia". 

Garlasco, Sempio senza stipendio? Cosa c'è dietro davvero

Alberto Stasi è fuori dal carcere. E Andrea Sempio è senza stipendio da due mesi. Con la nuova indagine de...
tag
garlasco
giuseppe visone

La teoria Garlasco, "cosa c'è davvero dietro alla nuova inchiesta su Andrea Sempio"

Parlano le immagini Andrea Sempio, labbra e deglutizione: il video dell'interrogatorio innesca teorie clamorose

Filorosso Garlasco, "tu non sai niente": la "ragazza bionda e il testimone minacciato

ti potrebbero interessare

Otto e mezzo, Cacciari sbotta: "Gruber smettiamola vivaddio!", Lilli di sasso

Otto e mezzo, Cacciari sbotta: "Gruber smettiamola vivaddio!", Lilli di sasso

Camillo Ruini, è morto l'ex presidente Cei: il "cardinale della Seconda repubblica"

Camillo Ruini, è morto l'ex presidente Cei: il "cardinale della Seconda repubblica"

Bologna, orecchio strappato a morsi all'autista del bus: il video, ecco chi è l'aggressore

Bologna, orecchio strappato a morsi all'autista del bus: il video, ecco chi è l'aggressore

Pianezza, gli rubano il portafoglio: 89enne pedina la ladra e la fa arrestare

Pianezza, gli rubano il portafoglio: 89enne pedina la ladra e la fa arrestare

Redazione