Garlasco, l'avvocato di Stasi sbotta: "Video intimi? Ma basta"

Massimo Giletti porta nuovamente in studio il delitto di Garlasco. Ospite nella puntata di lunedì 15 dicembre Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi. Il legale su Rai 3 risponde ad alcune accuse che riguardano il suo assistito e la presenza del materiale pornografico che lui aveva sul computer e che lui avrebbe anche visionato la mattina del delitto di Chiara Poggi prima di mettersi a lavorare alla tesi.

"Lui non ha parlato delle foto porno viste, sarebbe l’unico assassino che si costituisce un alibi con la visione di materiale pornografico per poi vergognarsi di dirlo. Altrimenti avrebbe potuto chiamare qualcuno per avere l’alibi. Ho avuto uno scontro con Bruzzone dopo che lei ha sostenuto più volte che Alberto soffrisse di parafilia, per questo ho chiesto se avesse avuto a disposizione la cartella clinica, ma lei non aveva niente. Lui non ha nessuna patologia di quel tipo".