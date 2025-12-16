Garlasco, l'avvocato di Stasi sbotta: "Video intimi? Ma basta"

Massimo Giletti porta nuovamente in studio il delitto di Garlasco. Ospite nella puntata di lunedì 15 dicembre Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi. Il legale su Rai 3 risponde ad alcune accuse che riguardano il suo assistito e la presenza del materiale pornografico che lui aveva sul computer e che lui avrebbe anche visionato la mattina del delitto di Chiara Poggi prima di mettersi a lavorare alla tesi.
"Lui non ha parlato delle foto porno viste, sarebbe l’unico assassino che si costituisce un alibi con la visione di materiale pornografico per poi vergognarsi di dirlo. Altrimenti avrebbe potuto chiamare qualcuno per avere l’alibi. Ho avuto uno scontro con Bruzzone dopo che lei ha sostenuto più volte che Alberto soffrisse di parafilia, per questo ho chiesto se avesse avuto a disposizione la cartella clinica, ma lei non aveva niente. Lui non ha nessuna patologia di quel tipo".
Poi, in merito alle tracce di Dna trovate: "Dire che non c’è traccia di Sempio sulla scena significa non considerare la sua traccia su due unghie e l’impronta 33. Di Stasi c’è solo l’impronta sul dispenser e quella sull’Estathé, ma era lì la sera prima a mangiare". Da qui lo sfogo: "La finiamo di parlare solo di Alberto Stasi? Non dobbiamo riprocessarlo, è in carcere a scontare la sua pena, noi siamo qui a parlare della sua sessualità e dei porno che aveva sul computer, vi sembra normale? C’è un nuovo indagato e una nuova indagine". In studio però l’argomento non cambia e la Bocellari s’inalbera ancora di più: "Ma finiamo di parlarne? Anche lui avrà un minimo di diritto di dignità, smettiamola di parlare della sua sessualità! Basta, basta!".
