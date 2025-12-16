Alberto Stasi, frase-choc all'avvocato:" Tanto sai chi sono"

Nella puntata del 15 dicembre de "Lo Stato delle Cose" su Rai 3, condotta da Massimo Giletti, l'avvocata Giada Bocellari, storica legale di Alberto Stasi (condannato per l'omicidio di Chiara Poggi nel delitto di Garlasco), ha offerto un ritratto personale del suo assistito, ribadendo la convinzione nella sua innocenza mentre le indagini sono riaperte su Andrea Sempio.Bocellari ha ricordato il primo incontro con Stasi, quando era praticante nello studio Giarda: lui la salutò freddamente dicendo "Tanto sai chi sono io".

La prima impressione fu di una persona poco empatica e simpatica, ma a posteriori lo attribuì a un atteggiamento distaccato e diffidente dovuto alla situazione.È stata riascoltata la telefonata al 118 di Stasi, spesso interpretata come distaccata dai colpevolisti. L'avvocata ha difeso il cliente: era "spaventato a morte", la chiamata partì davanti casa Poggi (confermato dalle celle), e i primi carabinieri lo descrissero sconvolto, in lacrime, tanto da sentirsi male e richiedere un'ambulanza.