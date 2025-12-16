Tumore alla prostata, la nuova terapia che rivoluziona la battaglia

Una nuova terapia contro il cancro alla prostata promette di cambiare radicalmente l’approccio alla cura della malattia, riducendo tempi, disagi e impatto sulla vita dei pazienti. Presso l’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Pesaro Urbino è stato infatti trattato con successo il primo paziente con un innovativo protocollo di radioterapia ultra-ipofrazionata, capace di concentrare l’intero percorso terapeutico in appena cinque sedute consecutive.

Il trattamento prevede appuntamenti rapidi, della durata di circa quindici minuti ciascuno, e rappresenta un importante passo avanti sia dal punto di vista clinico sia da quello organizzativo. La procedura non richiede interventi invasivi, non lascia radioattività residua nell’organismo e consente di somministrare dosi di radiazioni più elevate e altamente mirate. Tutto questo avviene mantenendo elevati standard di sicurezza e senza compromettere l’efficacia della cura, permettendo al paziente di tornare immediatamente alle proprie attività quotidiane.