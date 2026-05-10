Tumore alla prostata, il nuovo test che può rivoluzionare la battaglia

Si entra in una nuova era per quel che riguarda il trattamento del tumore alla prostata, il tutto grazie all'efficacia di nuove cure su misura, test innovativi e novità per quel che riguarda la prevenzione. La direzione presa dalla ricerca punta infatti a terapie sempre più calibrate sulle caratteristiche dei singoli pazienti, superando la logica dei protocolli standardizzati.

Il carcinoma prostatico continua a rappresentare una delle patologie oncologiche più diffuse nel nostro Paese: ogni anno si registrano oltre 40mila nuove diagnosi e, complessivamente, sono circa 500mila gli italiani che convivono con la malattia. Le ultime novità scientifiche sono state al centro del Congresso europeo di urologia 2026 (European Association of Urology 2026), svoltosi nelle scorse settimane a Londra, dove specialisti e ricercatori hanno presentato studi e strategie terapeutiche di nuova generazione.