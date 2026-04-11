Pisa, ragazzina attira la compagna in bagno e la prende a forbiciate

L'attira nel bagno della scuola con una scusa durante l'ora di educazione fisica e la prende a forbiciate. Per fortuna la vittima, una studentessa di 12 anni, stessa età della ragazza che l'ha colpita, ha riportato solo lievi ferite al collo. È successo nella provincia di Pisa. La ragazzina ferita, dopo essere stata trasferita in ospedale, è stata quindi dimessa in tempi brevi. L'altra, invece, è stata portata in caserma dai carabinieri insieme ai suoi genitori. Secondo quanto trapelato, però, non avrebbe dato spiegazioni sui motivi dell'aggressione. Pare comunque non ci fosse stato nessun litigio tra le due.

Intanto, i carabinieri sono al lavoro per capire cosa sia successo. Tuttavia, per ora non risultano ipotesi di reato, anche perché la 12enne autrice dell'aggressione non è imputabile per la legge. La procura minorile e i militari cercheranno di contestualizzare quanto accaduto. Secondo gli inquirenti, comunque, il gesto sarebbe stato compiuto "per motivi assolutamente futili". Entrambe sono di origine straniera. Il prossimo step degli investigatori sarà, probabilmente, quello di analizzare a fondo tutti i dispositivi elettronici della 12enne che ha colpito la compagna di classe, setacciando soprattutto i social per capire se ci sia un movente.