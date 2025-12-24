Operazione Utopiadi: così i centri sociali preparano la guerriglia contro Milano-Cortina

Una festa, questo sono le Olimpiadi. Con una particolarità: anziché costare, rendono. È stato calcolato che i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 possono generare 5,3 miliardi di valore aggiunto per l’economia italiana, con benefici durevoli per il turismo, l’occupazione, le infrastrutture. Il calcolo è presto fatto: un miliardo e spiccioli saranno spesi direttamente sul posto dai turisti durante le gare, un altro miliardo abbondante è dato dall’effetto cascata, ovverosia dagli arrivi di lungo periodo, gli altri tre miliardi sono le rendite portate dal miglioramento dei trasporti e delle strutture sportive e ricettive. Ci aspetta una gioiosa e lucrosa vetrina e ci presentiamo con buone possibilità di raccogliere soddisfazioni nelle gare, grazie ad atleti di primo livello. Tutto andrebbe bene, se fossimo un Paese normale.

Purtroppo non è così. Prima di essere maestri nello sci infatti siamo campioni del mondo in antagonisti del cervello, nel senso che abbiamo una schiera di fessacchiotti più numerosa dell’esercito di Serse. Piccoli figli di Askatasuna crescono. Gli scemi del villaggio (olimpico) hanno deciso di lanciare la loro contro-manifestazione, le Utopiadi, tre giorni di demenza collettiva annunciati come periodo di «lotta, convergenza, mobilitazione e sport popolare». Tradotto, faranno casino per protestare contro le Olimpiadi. Gli antichi greci, che hanno inventato i Giochi, sospendevano le battaglie quando ardeva la fiaccola sul braciere. I guerrieri incappucciati di oggi invece, un curioso esperimento umano di smidollati ma violenti, coccolati dalla sinistra, non solo da quella estrema, dissotterrano l’ascia di guerra quando vedono profilarsi all’orizzonte i cinque cerchi.