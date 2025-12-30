Libero logo
Macugnaga, incidente alla funivia: 4 feriti e 100 persone bloccate

di
martedì 30 dicembre 2025
Macugnaga, incidente alla funivia: 4 feriti e 100 persone bloccate

1' di lettura

Incidente questa mattina alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, in Valle Anzasca, nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Secondo le prime informazioni ci sarebbero quattro feriti e un centinaio di persone sarebbero bloccate in quota perché la funivia è bloccata. Potrebbe esserci la velocità eccessiva alla base dell'incidente. Stando alle prime informazioni la cabina sarebbe arrivata a velocità troppo elevata alla stazione di arrivo. 

L'incidente ha avuto luogo nel secondo tronco dell'impianto che porta dall'alpe Bill al Monte Moro. La cabina nord sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte e avrebbe urtato un muro. Due persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite, e saranno portate a valle con l'elicottero del 118. Stanno intervenendo il Soccorso Alpino civile e della GdF, i vigili del fuoco, il 118 e i Carabinieri che dovranno fare luce su quanto accaduto. L'urto della prima cabina ha causato un contraccolpo per la cabina sud sulla quale viaggiava solo il vetturino che era rimasto leggermente ferito.

Tra le persone rimaste bloccate al Monte Moro - una novantina circa - ci sono anche dei bambini. Sono tutti illesi, ma dovranno essere portate a valle dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza perché al momento la funivia non può essere messa in funzione. 

tag
funivia
incidente

