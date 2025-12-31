Libero logo
Aggredito da un pitbull: la moglie accoltella il cane, dramma a Roma

mercoledì 31 dicembre 2025
1' di lettura

Un uomo è stato gravemente ferito dal proprio cane di razza pitbull nella sua abitazione a Capena, in provincia di Roma, la notte del 30 dicembre 2025. Trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea della Capitale, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della stazione locale, intervenuti dopo una chiamata al 112, l'aggressione è avvenuta all'interno della casa.

L'animale ha improvvisamente attaccato il proprietario, mordendolo ripetutamente. Solo l'intervento tempestivo della moglie ha permesso di fermare la furia del cane: la donna, armata di un coltello da cucina, ha colpito mortalmente il pitbull, liberando il marito dalla morsa.Il coltello è stato sequestrato per gli accertamenti, mentre la carcassa dell'animale è stata affidata al personale dell'Asl Roma 4 per gli esami veterinari. I militari stanno indagando sulle cause dell'attacco, che al momento appaiono inspiegabili.L'episodio si inserisce in una serie di aggressioni da parte di pitbull registrate in Italia negli ultimi anni.

Tra i casi più gravi: a febbraio 2025, un 29enne è stato azzannato dai suoi due pitbull a Ostia, riportando ferite gravissime; a gennaio 2025, una donna è stata attaccata a Fiumicino. Nel 2024, diversi incidenti mortali hanno coinvolto bambini, rilanciando il dibattito su patentino obbligatorio e responsabilità dei proprietari per razze potenzialmente pericolose.

