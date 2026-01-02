Verona, prima molesta una donna: poi strappa a morsi l'orecchio del suo amico

Ha aggredito e molestato pesantemente una donna e poi ha strappato a morsi una parte del padiglione auricolare all'amico intervenuto in difesa della donna e con cui aveva litigato poco prima, tanto da essere cacciato da casa. Per un 29enne residente a Verona, in evidente stato di alterazione psico-fisica per abuso di droghe e di alcol, è stato un capodanno movimentato, finito in una cella del carcere di Mantova con le accuse di lesioni personali gravissime, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato ieri all'ora di pranzo quando il 29enne, pluripregiudicato, si è presentato a Marmirolo, nel Mantovano, a casa di un amico 56enne, sembrava per una visita di cortesia. Ben presto, però, tra i due è scoppiata una lite che ha indotto il padrone di casa a cacciare di casa l'ospite. Una volta fuori, però, il 56enne si è accorto di aver dimenticato le chiavi per rientrare, tanto che ha chiesto una scala a una vicina di casa per raggiungere la finestra. La donna, una 58enne, che gliel'ha portata, è stata avvicinata dal 29enne che l'ha poi molestata.