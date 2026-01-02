Tivoli, violentano un 33enne con un bastone: arrestati due giovani

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tivoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nell'istituto penale per Minorenni, emessa dal gip del Tribunale dei Minorenni di Roma, nei confronti di un 18enne e hanno sottoposto un 22enne al fermo di indiziato di delitto, come disposto dalla procura di Tivoli, entrambi accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, lesioni personali aggravate, violenza sessuale aggravata e minaccia.

Il provvedimento trae origine da un'attività avviata lo scorso novembre dalla compagnia carabinieri di Tivoli, sotto il coordinamento della procura per i minorenni di Roma e della procura di Tivoli, a seguito di tre distinte aggressioni subite da un uomo di 33 anni, maturate nell'ambito di debiti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno consentito di ricostruire dettagliatamente i fatti e di delineare con precisione il ruolo dei due arrestati nell'attività illecita di spaccio. In particolare, è emerso che i due, di cui uno minorenne all'epoca dei fatti, svolgevano un'attività di spaccio al dettaglio nei pressi della propria abitazione, dove avvenivano le cessioni di sostanza stupefacente agli acquirenti.