Sorpasso in curva e scontro frontale: morti e feriti a Roma

Tragedia nella serata di sabato 3 gennaio 2026 a Tor San Lorenzo, sul litorale sud di Roma, dove uno scontro frontale su via Laurentina, all'altezza di via Colli Marini, ha causato tre morti e un ferito grave.Le vittime sono una coppia di coniugi — un uomo di 70 anni e la moglie di 63 — e un 37enne alla guida dell'altra auto, una Nissan Juke. Il figlio della coppia, di circa 32 anni, che viaggiava con i genitori su un'Alfa Romeo, è rimasto gravemente ferito ma non in pericolo di vita: soccorso immediatamente e trasportato in ospedale.Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Tor San Lorenzo, l'incidente sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato in curva da parte del 37enne, che ha perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta.

L'impatto è stato violentissimo, con le forze dell'ordine intervenute a lungo per i soccorsi, l'estrazione dalle lamiere e i rilievi.Via Laurentina, spesso definita "strada della morte", ha un triste storico di sinistri mortali. Solo nel 2025, una 19enne pedone è stata travolta e uccisa nei pressi del centro commerciale Maximo; nel 2024, un 78enne è morto in un frontale a Selvotta; nel 2023, casi analoghi hanno portato a proteste con fantocci insanguinati appesi lungo la strada per denunciare la pericolosità del tratto, caratterizzato da curve, scarsa illuminazione e traffico intenso. Nonostante interventi di riqualificazione, gli incidenti continuano a mietere vittime.