Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane

domenica 4 gennaio 2026
 È stata completata l'identificazione delle sei vittime italiane morte nel rogo del 'Le Constellation', avvenuto la notte di Capodanno, a Crans Montana, in Svizzera. La conferma arriva dall'ambasciatore svizzero in Italia, Gian Lorenzo Cornado. Ai quattro precedentemente identificati, il sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il quasi diciassettene genovese Emanuele Galeppini e la sedicenne milanese Chiara Costanzo, dovrebbero quindi aggiungersi la quindicenne italosvizzera Sofia Prosperi ed il sedicenne romano Riccardo Minghetti. C'è chi stringendosi nel dolore degli altri familiari, per fortuna ha avuto un destino diverso: "Mia figlia doveva andare" a Le Constellation, "ha avuto un contrattempo e non è più andata".

A parlare è Carine Patuto, presente alla marcia commemorativa per le vittime del rogo di Crans Montana, questa mattina. "Se penso agli altri genitori...io sono fortunata. Penso al dolore di tutte le famiglie, è un momento difficile". Parla poi il figlio, Ascanio, un giovane alto, piegato dal dolore. "Dentro al locale c'era un mio amico”, dice con un filo di voce. “Ora è a Berna, bruciato dappertutto". Ascanio era già stato al 'Le Constellation' lo scorso anno, "per tre o quattro volte". "È un locale piccolo, uscire è difficile. Non credo di aver visto un'uscita di sicurezza sotto". Le salme dei nostro connazionali torneranno in Italia con un volo di Stato. 

