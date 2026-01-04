Catania, "io sono il tuo padrone": picchia il figlio con un cucchiaio di legno, il video finisce online

Picchia il figlio di 10 anni con un cucchiaio di legno e il video finisce sui social: una storia drammatica quella che arriva da Catania, dove un uomo di 59 anni è stato fermato per maltrattamenti in famiglia. Nel filmato pubblicato su TikTok, lo si vede colpire più volte e con violenza il piccolo con un grosso cucchiaio di legno. A farlo innervosire sarebbe stata la richiesta del bambino di voler "stare con la mamma". Lui allora gli avrebbe urlato contro: "Chi sono io? Io sono il tuo padrone e tu devi fare quello che ti dico io...". Il piccolo si sarebbe messo a urlare e piangere per la disperazione dicendo: "Sei il papà, il mio padrone... Basta, ti prego". L'uomo, però, avrebbe continuato a colpirlo nonostante le sue suppliche: "Mi sto sentendo male, ti prego smettila".
L'aggressione è avvenuta davanti alle sorelle più piccole del bambino. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, sarebbe stato proprio il ragazzino a postare il video dei maltrattamenti sui social. Cosa che di conseguenza ha portato al fermo del padre. L'aggressione, dunque, potrebbe essere stata ripresa con uno smartphone da una delle sue tre sorelle, più piccole di lui. Il bambino, poi, si sarebbe fatto consegnare il video e lo avrebbe pubblicato su un profilo social di un suo familiare, visto che non ne ha uno suo.
Il 59enne, indagato per maltrattamenti aggravati anche nei confronti delle altre tre figlie più piccole, non è il padre biologico della vittima, nato da una precedente relazione della madre, ma lo avrebbe adottato dandogli il proprio cognome. I quattro fratelli, di età compresa tra i 10 e i 4 anni, sono stati affidati temporaneamente alla madre.
Duro il commento del sindaco di Catania Enrico Trantino: "Poi ricevi un video, ma non riesci a guardarlo per più di pochi secondi (sperando addirittura sia una messinscena). Ti chiedi perché chiamiamo 'bestie' le specie animali, sebbene tutelino i loro cuccioli - ha scritto su Facebook -. Non giudico, non voglio sapere da cosa provenga tanta miseria morale, tanta disumanità, quante violenze o sconquassi di vita abbia subito chi agisce percuotendo ripetutamente con un cucchiaio di legno un bambino di 10 anni, ordinandogli di chiamarlo 'padrone'. Mentre qualcuno filmava la scena e la divulgava sui social. Il video diventava virale e diffuso con la dizione 'inoltrato molte volte'. I nostri servizi sociali sono intervenuti immediatamente contattando il Tribunale per i minorenni, che ha agito con la consueta tempestività; così come la Procura, che ha disposto il fermo dell'anagraficamente 'uomo' per maltrattamenti. Restano le lacrime e i singhiozzi di un bambino, violato come temiamo accada con altri. Che vorrei sappia che esiste una città che lo vorrebbe accudire e dirgli che non è così che gira il mondo, ma che è l'amore che regala sorrisi. E dargli la mano, per accompagnarlo verso un domani diverso, in cui chi ha 10 anni dovrebbe crescere con spensieratezza, gioia, calore, aiuto, e buoni maestri che gli insegnino che anche gli uomini fanno parte del regno animale; ma talvolta sono le vere 'bestie'".