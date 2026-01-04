Catania, "io sono il tuo padrone": picchia il figlio con un cucchiaio di legno, il video finisce online

Picchia il figlio di 10 anni con un cucchiaio di legno e il video finisce sui social: una storia drammatica quella che arriva da Catania, dove un uomo di 59 anni è stato fermato per maltrattamenti in famiglia. Nel filmato pubblicato su TikTok, lo si vede colpire più volte e con violenza il piccolo con un grosso cucchiaio di legno. A farlo innervosire sarebbe stata la richiesta del bambino di voler "stare con la mamma". Lui allora gli avrebbe urlato contro: "Chi sono io? Io sono il tuo padrone e tu devi fare quello che ti dico io...". Il piccolo si sarebbe messo a urlare e piangere per la disperazione dicendo: "Sei il papà, il mio padrone... Basta, ti prego". L'uomo, però, avrebbe continuato a colpirlo nonostante le sue suppliche: "Mi sto sentendo male, ti prego smettila".

L'aggressione è avvenuta davanti alle sorelle più piccole del bambino. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, sarebbe stato proprio il ragazzino a postare il video dei maltrattamenti sui social. Cosa che di conseguenza ha portato al fermo del padre. L'aggressione, dunque, potrebbe essere stata ripresa con uno smartphone da una delle sue tre sorelle, più piccole di lui. Il bambino, poi, si sarebbe fatto consegnare il video e lo avrebbe pubblicato su un profilo social di un suo familiare, visto che non ne ha uno suo.