Assalto a portavalori con chiodi e fumogeni: esplode il caos sulla A14, cos'è successo

Questa mattina, intorno alle 6:30, un commando ha assaltato un furgone portavalori sull'autostrada A14 in direzione nord, all'altezza di Ortona (Chieti, Abruzzo). I malviventi hanno utilizzato una tecnica collaudata: sparsi chiodi sull'asfalto per bloccare il mezzo, accesi fumogeni per creare confusione e dato alle fiamme almeno due veicoli (tra cui auto e un camion, alcuni fonti menzionano un tir Conad) per ostacolare il traffico e coprire la fuga.

Sul posto sono intervenute immediatamente pattuglie della Polizia Stradale di Pescara, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Non si registrano feriti durante l'assalto, ma due persone – una residente a Roma e l'altra in provincia di Chieti – sono state medicate per intossicazione da fumi (generati dalle fiamme e dai fumogeni) e hanno rifiutato il ricovero.Il tratto autostradale tra Ortona e Pescara Sud è stato chiuso al traffico, causando code e disagi: agli automobilisti diretti verso Pescara è stato consigliato di uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Pescara Sud.

Al momento, non si conosce l'entità del bottino sottratto, né è confermato l'uso di armi da fuoco (alcune fonti parlano di colpi esplosi e uso di esplosivo per aprire il blindato). Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.