Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Assalto a portavalori con chiodi e fumogeni: esplode il caos sulla A14, cos'è successo

lunedì 5 gennaio 2026
Assalto a portavalori con chiodi e fumogeni: esplode il caos sulla A14, cos'è successo

1' di lettura

Questa mattina, intorno alle 6:30, un commando ha assaltato un furgone portavalori sull'autostrada A14 in direzione nord, all'altezza di Ortona (Chieti, Abruzzo). I malviventi hanno utilizzato una tecnica collaudata: sparsi chiodi sull'asfalto per bloccare il mezzo, accesi fumogeni per creare confusione e dato alle fiamme almeno due veicoli (tra cui auto e un camion, alcuni fonti menzionano un tir Conad) per ostacolare il traffico e coprire la fuga.

Sul posto sono intervenute immediatamente pattuglie della Polizia Stradale di Pescara, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Non si registrano feriti durante l'assalto, ma due persone – una residente a Roma e l'altra in provincia di Chieti – sono state medicate per intossicazione da fumi (generati dalle fiamme e dai fumogeni) e hanno rifiutato il ricovero.Il tratto autostradale tra Ortona e Pescara Sud è stato chiuso al traffico, causando code e disagi: agli automobilisti diretti verso Pescara è stato consigliato di uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Pescara Sud.

Al momento, non si conosce l'entità del bottino sottratto, né è confermato l'uso di armi da fuoco (alcune fonti parlano di colpi esplosi e uso di esplosivo per aprire il blindato). Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

tag
assalto
portavalori

Vicino a Reggio Calabria Reggio Calabria, assalto a un portavalori sull'A2: bottino da 2 milioni

Caos A14, inferno in autostrada: assalto al portavalori e sparatoria, traffico in tilt

Vergogna Torino, assaltata la sede di Fdi: "Primi della lista". E la sinistra tace

ti potrebbero interessare

Garlasco, ecco il video di Sempio sul pc di Chiara Poggi: cosa si vede

Garlasco, ecco il video di Sempio sul pc di Chiara Poggi: cosa si vede

Roberto Tortora
"E' un inibito": il video di Sempio? La Bruzzone spiega tutto

"E' un inibito": il video di Sempio? La Bruzzone spiega tutto

Roberto Tortora
Garlasco, le clamorose parole della Albani: "Valutazione inaffidabile"

Garlasco, le clamorose parole della Albani: "Valutazione inaffidabile"

Roberto Tortora
Dolcetti o carbone? la Befana non si tocca

Dolcetti o carbone? la Befana non si tocca

Giordano Tedoldi