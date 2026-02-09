Lecce, esplosioni e raffiche di mitra contro i carabinieri: il video-choc dell'assalto sulla SS613

Scene da farwest. Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina lungo la statale 613 che collega Brindisi e Lecce, all'altezza di Tuturano. Durante l'azione si è verificato un conflitto a fuoco tra criminali e carabinieri, che non avrebbe portato al ferimento di nessuno dei protagonisti.

Per fermare il mezzo, appartenente alla società Btv del gruppo Battistolli, un commando composto da almeno sei persone a volto coperto aveva posizionato alcune auto di traverso sulla carreggiata, dotate di lampeggianti utili a simulare veicoli delle forze di polizia. Nonostante siano riusciti a far esplodere il portavalori, i malviventi non sono comunque stati in grado di portare a termine la rapina.