Lecce, esplosioni e raffiche di mitra contro i carabinieri: il video-choc dell'assalto sulla SS613

lunedì 9 febbraio 2026
1' di lettura

Scene da farwest. Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina lungo la statale 613 che collega Brindisi e Lecce, all'altezza di Tuturano. Durante l'azione si è verificato un conflitto a fuoco tra criminali e carabinieri, che non avrebbe portato al ferimento di nessuno dei protagonisti.

Per fermare il mezzo, appartenente alla società Btv del gruppo Battistolli, un commando composto da almeno sei persone a volto coperto aveva posizionato alcune auto di traverso sulla carreggiata, dotate di lampeggianti utili a simulare veicoli delle forze di polizia. Nonostante siano riusciti a far esplodere il portavalori, i malviventi non sono comunque stati in grado di portare a termine la rapina. 

A seguito dell'assalto, la statale 613 è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 8,300 e il 12,800, all'altezza di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Anas ha organizzato un percorso alternativo lungo la ex statale 16. Sul posto sono intervenute le squadre dell'azienda e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Intanto, i carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno già eseguito due fermi tra i malviventi, datisi alla fuga dopo aver sottratto alcune auto ad alcuni automobilisti in transito. 

tag
portavalori
lecce
ss613

Roberto Tortora