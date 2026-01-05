"La ragazza bionda, ho il testimone": bomba-Garlasco

Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene e convinto dell'innocenza di Alberto Stasi (condannato definitivamente per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007), è intervenuto a Zona Bianca il 4 gennaio 2026 rivelando nuovi elementi sul caso.Al centro delle sue dichiarazioni c'è il testimone Marco Muschitta, operaio che nel 2007 raccontò di aver visto, la mattina del 13 agosto, una ragazza bionda (con caschetto e occhiali da sole) allontanarsi in bicicletta a zig-zag dalla zona della villetta dei Poggi, impugnando un oggetto contundente. Muschitta ritrattò poco dopo, venendo ritenuto inattendibile dai giudici.De Giuseppe ha annunciato: "Muschitta non è l'unico che ha visto quello che ha visto. Ho trovato un altro testimone – di cui non posso ancora parlare – che conferma la stessa scena".

Ha sottolineato che nessuno ha mai visto Stasi o Andrea Sempio (attuale indagato) nei pressi del delitto, ma "sono diversi quelli che hanno visto altre persone". Il giornalista ha descritto un clima di paura a Garlasco: dopo aver contattato Muschitta, questi si è chiuso in garage per 4 ore senza andare al lavoro. "A Garlasco hanno tutti paura di una famiglia, di una persona in particolare". Dopo 9 anni sul caso, De Giuseppe nota che "le coscienze cominciano a svegliarsi". Il servizio de Le Iene, pronto da tempo con queste e altre testimonianze (tra cui due dirette), è stato bloccato d'accordo con la Procura di Pavia per non interferire con le indagini. Potrebbe andare in onda a metà gennaio 2026, segnalando una possibile svolta.