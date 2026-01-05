Libero logo
di
Addio a Gianluigi Armaroli, il giornalista aveva 77 anni: lutto al Tg5

È morto il giornalista bolognese Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. L'annuncio è stato dato in diretta dal Tg5. Aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre. Ha raccontato da inviato tra i più importanti eventi in regione, gli ultimi quelli relativi alle alluvioni. Nato a Bologna nel 1948, si era laureato all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, poi ha frequentato l'Accademia Antoniana per la recitazione. Ha lavorato come attore radiofonico e televisivo in Rai prima di approdare alle tv private come cronista e poi Mediaset, sua consacrazione. I colleghi lo ricordano per la sua professionalità e il suo garbo umano. 

Quella di Gianluigi Armaroli, è "una perdita che ci rattrista profondamente, perché" con lui "non se ne va solo un grande giornalista, ma anche una persona garbata ed elegante che per decenni ha saputo raccontare agli italiani, con acutezza e passione, l'Emilia-Romagna, la sua terra, che amava tanto". Così, in una nota, il presidente della Regione, Michele de Pascale, a nome di tutta la Giunta regionale, esprime il cordoglio per la morte, di Armaroli.

Morto Andrea De Adamich, una vita in F1 e "papà" dell'iconico Grand Prix su Italia 1

Un lutto che colpisce il mondo dell’automobilismo: se ne va Andrea De Adamich, un'icona, un pezzo di storia, e...

"Un cordoglio sentito a familiari, amici e colleghi - aggiunge - con la speranza che la sua eredità di professionista di grande esperienza e dedizione, impegnato e appassionato, possa continuare a ispirare e - conclude il governatore emiliano-romagnolo - essere d'esempio per il lavoro delle nuove generazioni di giornalisti".

È morto Beppe Vessicchio, fatale una polmonite il direttore d'orchestra aveva 69 anni

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all'età di 69 anni il maestro Beppe Vessicchi. Il celeb...
