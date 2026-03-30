Speciale Tg5, il fascino di Hong Kong acchiappa i telespettatori

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Speciale Tg5)

Nonostante il ritorno sotto la sovranità cinese nel 1997, Hong Kong rimane una piccola enclave capitalistica nell’impero del Dragone, sopravvissuta a un avvicendamento geopolitico che avrebbe potuto essere traumatico.

Lo Speciale Tg5 Hong Kong, il porto profumato di Veronica Gervaso illustra una delle metropoli più affascinanti del nostro tempo, capace di esistere in un equilibrio fragile e dinamico, tra Oriente e Occidente, dove il sofisticato passato coloniale s’intreccia con l'efficiente presente cinese. Sabato in seconda serata su Canale 5 media del 15% di share con punte di 1 milione di spettatori per un reportage davvero curato e approfondito.