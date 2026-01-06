Lotteria Italia, De Martino: "A chi regalerei 5 milioni di euro"

"Cosa me ne farei di 5 milioni di euro? Li devolverei ad Herbert Ballerina così finalmente si fa una vita e ce ne liberiamo definitivamente": Stefano De Martino ha risposto così alla domanda di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1 su cosa farebbe in caso di vincita milionaria alla Lotteria Italia. Proprio questa sera, martedì 6 gennaio, va in onda Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia 2025, condotto da De Martino insieme a Herbert Ballerina al Teatro delle Vittorie. Si tratta di una serata pensata come grande festa televisiva a cui partecipano tanti ospiti: Nino Frassica, Claudia Gerini, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Nicola Savino, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia, coinvolti nei momenti di gioco e nello spettacolo. In studio anche i cantanti Noemi e Rocco Hunt.

Parlando della sua famiglia, e in particolare del rapporto con il padre, il conduttore ed ex ballerino ha rivelato: "Papà ha lasciato la danza a 20 anni e mi ha permesso di inseguire il mio sogno". E ancora: "La prima volta che mi ha detto 'ti voglio bene' avevo 21 anni. Da parte sua ci sono sempre stati più gesti che parole, ma col tempo si è intenerito". Sui suoi genitori, infine, ha raccontato: "Mi guardano sempre in tv e commentano le puntate. Quando fai programmi quotidiani è come se cenassi con loro tutte le sere".