Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Patente auto, chi non può guidare col cambio manuale (e cosa rischia)

martedì 26 maggio 2026
Patente auto, chi non può guidare col cambio manuale (e cosa rischia)

1' di lettura

Le auto dotate di cambio automatico sono in costante aumento, perciò anche le persone che sostengono l'esame pratico della patente B con un'auto automatica sono sempre di più. Ebbene, c'è da sapere che in questo caso la propria patente non è valida per guidare una macchina dotata di cambio manuale. 

L'esame teorico è identico: i quiz ministeriali rimangono gli stessi per tutti. Invece, chi sostiene l'esame di guida a bordo di un'auto automatica ottiene una patente di guida valida a tutti gli effetti, ma con una particolare limitazione, indicata sul documento con il codice europeo "78"

Autostrada, occhio a percorrere la corsia centrale: quando scatta la multa

Viaggi in autostrada sulla corsia centrale? Occhio alle multe. D'altronde il Codice della strada parla chiaro: ...

Tale codice funziona come qualsiasi altra limitazione presente sulla patente - come, ad esempio, quella che impone l'utilizzo delle lenti correttive - e impone, appunto, di guidare esclusivamente veicoli con trasmissione automatica. 

Le motivazioni dietro quest'obbligo sono piuttosto evidenti. Non avendo ottenuto la patente con un'auto dotata di frizione e marce tradizionali, il conducente viene considerato privo di abilitazione valida per quel tipo di veicolo.

Infrangere tale norma può portare a multe, sanzioni amministrative e complicazioni anche in caso di normali controlli stradali. Per eliminare questa limitazione, si deve sostenere nuovamente l'esame di guida con un'auto dotata di cambio manuale. La normativa è stata chiarita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso specifiche circolari che disciplinano gli esami di guida per la patente B.

Milano, altro choc: chi è stato a denunciare il pirata della strada

Due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite a Milano. Una è morta, l'altra è ricoverata in gravi ...
tag
codice della strada
patente

Codice della Strada Patente auto, l'infrazione "killer": quando si può perdere il doppio dei punti

Sicurezza stradale Multa per gli pneumatici sporchi: come ti possono stangare

Altolà 25mila euro per rinunciare alla patente: Malta, cosa c'è dietro la proposta

ti potrebbero interessare

Roma, teppisti rossi aggrediscono ragazza di destra: violenza a Roma

Roma, teppisti rossi aggrediscono ragazza di destra: violenza a Roma

Adesivi contro Meloni e Trump nei benzinai: ecco chi c'è dietro

Adesivi contro Meloni e Trump nei benzinai: ecco chi c'è dietro

Napoli, padre in astinenza accoltella figlio 12enne e tenta il suicidio

Napoli, padre in astinenza accoltella figlio 12enne e tenta il suicidio

Redazione
"Nonna patria" fa a pezzi i compagni: "Ecco perché ho sventolato in alto il Tricolore"

"Nonna patria" fa a pezzi i compagni: "Ecco perché ho sventolato in alto il Tricolore"

Roberto Tortora