Patente auto, chi non può guidare col cambio manuale (e cosa rischia)

L'esame teorico è identico: i quiz ministeriali rimangono gli stessi per tutti. Invece, chi sostiene l'esame di guida a bordo di un'auto automatica ottiene una patente di guida valida a tutti gli effetti, ma con una particolare limitazione, indicata sul documento con il codice europeo "78" .

Le auto dotate di cambio automatico sono in costante aumento, perciò anche le persone che sostengono l'esame pratico della patente B con un'auto automatica sono sempre di più. Ebbene, c'è da sapere che in questo caso la propria patente non è valida per guidare una macchina dotata di cambio manuale.

Tale codice funziona come qualsiasi altra limitazione presente sulla patente - come, ad esempio, quella che impone l'utilizzo delle lenti correttive - e impone, appunto, di guidare esclusivamente veicoli con trasmissione automatica.

Le motivazioni dietro quest'obbligo sono piuttosto evidenti. Non avendo ottenuto la patente con un'auto dotata di frizione e marce tradizionali, il conducente viene considerato privo di abilitazione valida per quel tipo di veicolo.

Infrangere tale norma può portare a multe, sanzioni amministrative e complicazioni anche in caso di normali controlli stradali. Per eliminare questa limitazione, si deve sostenere nuovamente l'esame di guida con un'auto dotata di cambio manuale. La normativa è stata chiarita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso specifiche circolari che disciplinano gli esami di guida per la patente B.