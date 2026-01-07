Maduro, clamoroso a Roma: condannata Camilla Fabri, chi è

Il Tribunale di Roma ha condannato Alex Saab, ministro per l’Industria del Venezuela e fedelissimo del presidente Nicolás Maduro, per reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Saab ha patteggiato una pena di un anno e due mesi di reclusione. La moglie, la modella romana Camilla Fabri — oggi viceministra per la comunicazione internazionale a Caracas — ha ricevuto una condanna patteggiata a un anno e sette mesi.Le accuse, emerse da indagini della procura di Roma, riguardano la gestione in Italia di ingenti somme di denaro ritenute di provenienza illecita.

Secondo l’impianto accusatorio, i fondi — legati ad attività corruttive e appropriazioni indebite in Venezuela — venivano riciclati attraverso conti correnti, società schermo e acquisti di immobili e beni di lusso nel nostro Paese.