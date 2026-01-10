Crans-Montana, rivolta contro il sindaco: cosa è successo alla commemorazione

A Crans-Montana il clima è drammatico dopo la strage di Capodanno e, con il passare dei giorni, cresce il risentimento verso il sindaco Nicolas Féraud. Quanto sta emergendo sulle carenze nei controlli e sulla gestione della sicurezza ha fatto sì che una parte sempre più ampia della cittadinanza non lo consideri più una figura affidabile e rappresentativa. Lo spiega Repubblica, riportando alcuni fatti dall'elevatissimo peso specifico che arrivano dal resort elvetico. In primis il fatto che durante la commemorazione ufficiale il primo cittadino è stato di fatto tenuto ai margini.

In piazza, davanti alla chiesa, alcuni amici delle vittime hanno lasciato un piccolo pupazzo di neve con un messaggio scritto sopra: "Questo è per voi – scrivono nella neve – che siete bruciati sentendo molto freddo". Il gesto è stato letto come un atto di accusa verso chi, secondo loro, non avrebbe garantito la sicurezza nel locale Le Constellation.