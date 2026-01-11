Roma, la gang che massacra a caso? 57enne in fin di vita, subito dopo il rider

Due aggressioni a pochi minuti di distanza, nello stesso quadrante attorno alla Stazione Termini, hanno fatto scattare l’allarme su una possibile gang violenta che avrebbe preso di mira chiunque passasse per quelle strade di Roma. Una dinamica che fa pensare a un vero e proprio commando, capace di colpire in sequenza e seminare il panico tra viaggiatori e lavoratori.

Il primo episodio è avvenuto quando un uomo italiano di 57 anni, appena arrivato in treno a nella Capitale, stava uscendo dalla stazione. È stato accerchiato e picchiato da più persone, poi lasciato a terra. I soccorsi lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I, dove si trova ricoverato in condizioni gravissime, in fin di vita. Poco dopo, in via Manin, un secondo uomo, un rider, è stato vittima di una tentata rapina con modalità simili: anche lui circondato e colpito da un gruppo. In questo caso le ferite sono meno serie, ma la paura è stata enorme. I due attacchi sono avvenuti tra sabato e domenica.

La vicinanza temporale e geografica delle due brutali aggressioni ha spinto la polizia a intervenire con un blitz immediato. Non si esclude che i fatti siano collegati e che dietro ci sia un gruppo organizzato che agisce approfittando del caos della zona della stazione.

L’operazione congiunta di Polfer, Squadra Mobile e commissariato Viminale ha già portato al fermo di quattro persone. Altre sette sono state condotte in un centro per l’identificazione. Nel frattempo gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e hanno controllato decine di individui presenti nell’area. Le indagini proseguono per chiarire se si tratti davvero di una banda strutturata e per ricostruire i ruoli di ciascuno nei due assalti che hanno riportato la paura intorno a Termini.