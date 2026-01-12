Stazione Termini, funzionario ridotto in fin di vita: chi sono i fermati

A Roma la Stazione Termini, capolinea ferroviario che ogni giorno muove migliaia di persone nel Paese, è diventata un luogo di perdizione e pericolo. La sera è il culmine del disagio e il copione è sempre lo stesso, ma ogni volta più violento. Un funzionario dello Stato pestato a sangue da dieci stranieri, un rider rapinato mezz’ora dopo a poche centinaia di metri. Due aggressioni fotocopia, stesso scenario, stessi protagonisti: bande di nordafricani che controllano la zona e colpiscono chi passa.

La prima vittima è Giuseppe P., 57 anni, funzionario del Ministero delle Imprese e del made in Italy. Viene accerchiato all’uscita nord della stazione, su via Giovanni Giolitti. Le telecamere raccontano tutto: cinque davanti, cinque dietro, poi calci e pugni senza pietà. Forse una rapina finita male, forse uno scambio di parole. Sta di fatto che l’uomo prova a reagire e viene “punito”. Ora è in terapia intensiva all’Umberto I: “È in coma indotto, farmacologico, per i traumi riportati. Non siamo ancora in grado di sciogliere la prognosi”, spiegano i medici. Trenta minuti dopo, alle 22.45, tocca a un rider tunisino di 23 anni. Stesso quartiere, via Daniele Manin. Un gruppo di extracomunitari lo aggredisce per portargli via soldi e bicicletta. Solo l’intervento di alcuni passanti evita il peggio. Se la cava con punti di sutura e medicazioni. Scatta la caccia agli aggressori.