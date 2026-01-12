Castiglion Fiorentino, un'ecatombe: la proiezione sui 12 mesi, cosa può accadere

Il Corriere Fiorentino parla di "una vera e propria ecatombe di decessi" riguardo a quanto sta accadendo a Castiglion Fiorentino, piccolo centro di meno di 13mila abitanti in provincia di Arezzo, e soprattutto a quanto potrebbe accadere da qui a fine 2026. Nei primi 10 giorni del nuovo anno, infatti, i morti sono stati 14, un numero di decessi che supera di gran lunga la media degli anni passati compreso quelli più bui, il 2020 e il 2021, in piena epoca Covid. Non sarà più pandemia, ma l'elenco delle vittime è impressionante perché apparentemente inspiegabile. E ci sono due dati a inquietare in particolar modo.

Il primo è il confronto con il 2025: nell'ultimo anno i decessi complessivi erano stati 133, cifra che ora rischia di essere superata se l'attuale andamento dovesse mantenersi. Il secondo, il rapporto tra i nuovi nati sempre nel 2025 (74) e, appunto, i 133 decessi, con un saldo naturale fortemente negativo che riflette il progressivo spopolamento dei piccoli centri della regione. Ma che la brusca accelerazione di questo inizio 2026 rischia ulteriormente di aggravare. Le cappelle del commiato sono costantemente affollate, i tabelloni degli annunci mortuari pieni e i funerali si susseguono a ritmo impressionante e l'allarme è partito dal sindaco in persona di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che sui social ha espresso "le mie più sentite condoglianze a tutte le 14 famiglie, che nei primi dieci giorni di quest'anno hanno perso i loro cari di tutte le età". Una ondata che il primo cittadino definisce "fuori dal normale", visto che a fronte della media di oltre un morto al giorno attuale l'anno scorso si "viaggiava" a un decesso ogni tre giorni.

