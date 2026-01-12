Castiglion Fiorentino, ondata di morti anomala: "Un salto logico", sospetto terrificante

Cosa sta succedendo a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo? Una ondata anomala di morti sta funestando questi primi giorni del 2026: 14 decessi da inizio anno, più di uno al giorno, in una cittadina di poco meno di 13mila abitanti. Un trend che al momento supera persino quello del periodo nero della pandemia Covid.

A lanciare l'allarme è il sindaco Mario Agnelli, su Facebook. Nel 2025, i decessi complessivi sono stati 133 e il rischio è che vengano nettamente superati. "Colgo l'occasione per esprimere le mie più sentite condoglianze a tutte le 14 famiglie, che nei primi dieci giorni di quest'anno hanno perso i loro cari di tutte le età", scrive il primo cittadino pubblicando la foto della cappella della Misericordia, vicino al cimitero comunale.

"Una media di decessi fuori dal normale - aggiunge Agnelli -, in considerazione delle 133 persone che in tutto l’anno appena trascorso ci hanno lasciato. Il bilancio delle nascite del 2025 rende il quadro ancora più preoccupante: 74 nuovi nati, a fronte dei 133 decessi, con un saldo naturale fortemente negativo che riflette il progressivo spopolamento dei piccoli centri della regione.

"Ho l’abitudine di partecipare ai funerali per dare sostegno ai familiari, in questi giorni ho cercato di essere sempre presente ma non è stato possibile - ha raccontato il sindaco a Repubblica -. I 4 posti della Misericordia dove si espongono le salme erano tutti occupati, altre due persone erano in attesa nel carro funebre. Cose mai viste nei miei 12 anni da sindaco". "Alcuni casi erano largamente annunciati, anche se hanno avuto una accelerazioni imprevista, altri riguardano persone poco più che sessantenni, apparentemente in buona salute, che dopo un iniziale malessere sono morte nel giro di pochi giorni".

"C'è chi aveva avuto episodi influenzali, ma non voglio parlare di connessioni con forme virali, non ho alcun elemento per farlo e aspetto un contatto con la Asl. E' vero che quest'anno siamo davanti a una influenza aggressiva, e che sono giorni di grande freddo, ma per collegarli a questi numeri serve un salto logico importante. Speriamo finisca tutto presto". Il sospetto è che non sia solo un fenomeno limitato a Castiglion Fiorentino: "Non ho dati e parlo sulla base delle testimonianze raccolte in questi giorni - ammette il sindaco -, ma sembra che anche in altri comuni si siano registrati molti decessi".



