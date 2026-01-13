Tessera sanitaria a rischio, la truffa: cosa non fare mai

È in corso una massiccia campagna di phishing che prende di mira la tessera sanitaria degli italiani. Gli utenti ricevono email fraudolente che avvertono di una scadenza imminente del documento e invitano a rinnovarlo urgentemente cliccando sul pulsante “Rinnova ora la tua tessera”. Il link porta a un sito falso (ad esempio latesserasanitaria[.]com), che imita perfettamente l’aspetto grafico dei portali istituzionali.

Una volta inseriti i dati personali richiesti – nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono, email – questi finiscono nelle mani dei truffatori, che li utilizzano per furti d’identità, frodi o altri reati.Il Cert-Agid ha segnalato un forte aumento di questi attacchi e, nei primi sette giorni del 2026, ha rilevato ben 73 campagne malevole diverse. Oltre al finto rinnovo della tessera sanitaria, circolano anche truffe legate a presunte multe non pagate tramite falsi avvisi PagoPA.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che la tessera sanitaria ha validità di sei anni e il rinnovo avviene in automatico: non serve fare nulla, il nuovo documento viene spedito direttamente all’indirizzo di residenza registrato in Anagrafe Tributaria. Non arriva mai nessuna email ufficiale per richiedere rinnovi o dati personali.Il meccanismo delle truffe sfrutta urgenza e paura di perdere l’accesso all’assistenza sanitaria. Il consiglio è semplice: non cliccare link ricevuti via email su questo tema, verificare sempre gli indirizzi web ufficiali e, in caso di dubbio, contattare direttamente le istituzioni tramite canali certificati.