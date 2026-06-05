Andrea Sempio, sul diario la frase che solleva dubbi: "Vado a costituirmi"

Eleonora Daniele a quel punto si rivolge al giornalista Gianluca Zanella : "Non so dare una spiegazione, rischio di banalizzare, mi suonerebbe strano che l’ansia del 2019 fosse dovuta a una riapertura dell’indagine, in quella data non poteva sapere cosa stessero facendo i Carabinieri. Tutto quello che riguarda prima del 2017 è stato fatto sparire, è curioso e sospetto".

Una frase più di altre ha scatenato il dibattito nello studio di Storie Italiane. Su Rai 1 ampio spazio è stato dedicato ai diari di Andrea Sempio. Ben 152 pagine scritte a mano. Dal luglio 2018 lui fa un dialogo con se stesso, parla del suo rapporto con le donne, parla dell’amico suicida Michele Bertani , parla di autolesionismo, del bullismo subito alle superiori, tra le sue paure più grandi essere rifiutato. Inoltre ci sono pagine strappate. È però un passaggio che più di tutti fa pensare: "Vado a costituirmi dalla Polizia". Scritto in una fase in cui è preoccupato per una possibile riapertura dell’indagine nel 2020.

Ma Luciano Garofano dice la sua: "Il materiale si presta alle suggestioni. La Procura ha chiuso le indagini, poi ha deciso di fare la consulenza, una scelta particolare, se c’era un aspetto importante perché non fare un incidente probatorio. Una scelta strana, che non porterà a niente, in mancanza di un colloquio con lui la consulenza di parte servirà a poco". Zanella obietta: "È strano che lei la definisca strana, succedono queste cose, ci sono tanti casi in cui questo avviene. Certo, sono delle parti, fa parte di una strategia". Garofano: "Discutibile perché le indagini erano state chiuse, ha scelto di farlo in quella fase, strano lo faccia con una consulenza, perché non farlo con l’incidente probatorio, l’unico strumento che garantisce a tutti un accertamento valido con il contraddittorio di tutte le parti. Per questo per me è discutibile e inutile".