Jonathan Rivolta, il padre caccia l'inviato Rai: "Stai zitto!"

giovedì 15 gennaio 2026
2' di lettura

"I sinti vengono qui in Italia a rubare e roba del genere ed è tutto regolare". Il padre di Jonathan Rivolta, l'uomo che nel tentativo di sventare una rapina a casa sua ha ucciso un rom con un coltello, si è sfogato ai microfoni di Ore 14. Fuori dalla sua Villetta, l'uomo si è trovato di fronte a un gruppetto di giornalisti. E ha reagito male, da padre addolorato. "Stai zitto", ha replicato a un cronista. "Stai zitto, stai zitto. I sinti vengono qui a rubare. E cosa fate voi altri? Perché mio figlio si è difeso, ha ammazzato uno e tu dici una roba del genere".

"E meno male che non ci sono io - ha proseguito il padre di Jonathan -. Altrimenti uscivano in tre e se c'era dietro anche lei gli tagliavo la gola". "Voglio solo sapere come sta suo figlio", gli ha domandato l'inviato de Le Iene. "Sono stato io a ucciderlo. Rivolta Francesco", gli ha replicato l'uomo. "Lei almeno è riuscito a riposare?", ha insistito il giornalista. "Certo".

Subito dopo, nel corso della trasmissione sono stati elencati i precedenti di Adamo Massa, il ladro rom ucciso da Jonathan: reati contro il patrimonio, resistenza, danneggiamenti, furti in abitazione, truffi agli anziani, auto e moto truccate, targhe clonate e possesso di sirene e distintivi falsi.

Jonathan Rivolta, ronde di carabinieri attorno alla villa: i rom giurano vendetta

Sarebbe fondata l'ipotesi di legittima difesa nella vicenda di Lonate Pozzolo, nel Varesotto, dove due ladri ha...
jonathan rivolta
rom

Polizia nel mirino Milano, la ferocia dei rom sulla polizia: "Lasciatemi o vi sparo", poi due colpi

Lonate Pozzolo Jonathan Rivolta, ronde di carabinieri attorno alla villa: i rom giurano vendetta

Lo sfogo Jonathan Rivolta, la rabbia del padre: "Schifosi, cosa volete". Caos a Lonate

