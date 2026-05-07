Roma, rapinano un'anziana in sedia a rotelle: chi sono le belve arrestate

Una aggressione brutale, una rapina senza scrupolo alcuno. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato tre persone - due donne e un uomo, tutti rom già noti alle forze dell'ordine - indagate, a vario titolo, per furto con strappo e ricettazione in concorso.

L'intervento è scattato martedì pomeriggio verso le 17, quando i militari sono intervenuti in piazza De Cristoforis , in zona Stazione Tiburtina, dove una 79enne, costretta su una sedia a rotelle, ha riferito di essere stata derubata della collana da una donna che era poi scappata a bordo di un'auto guidata da un complice.

Le indagini hanno permesso di individuare il veicolo utilizzato per la fuga e di identificare una 37enne, trovata in possesso della refurtiva, e un 31enne alla guida. In un'abitazione in via Vitaliano Ponti (nel quartiere di Torre Spaccata, periferia Est della Capitale) i militari hanno trovato un 38enne e un vero e proprio deposito di merce di dubbia provenienza: numerose confezioni di sigarette elettroniche, diversi smartphone e orologi da polso, oggetti di bigiotteria, una pistola giocattolo priva del tappo rosso, fedele riproduzione di un'arma reale.

Tutto il materiale, di cui i presenti non hanno saputo giustificare il possesso, è stato posto sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti. I Carabinieri hanno denunciato i tre all'Autorità giudiziaria.