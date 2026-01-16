Meteo, allarme-Mario Giuliacci: "Perturbazione e weekend rovinato"

Il prossimo weekend sarà all'insegna di maltempo, pioggia e neve in Italia a causa di una serie di cicloni ch...

Il maltempo si muoverà gradualmente da ovest verso est, ma la presenza ancora parziale dell'alta pressione impedirà un coinvolgimento uniforme di tutta la Penisola. Sabato 17 gennaio le piogge interesseranno soprattutto il Nord-Ovest , con fenomeni più diffusi su Valle d'Aosta e Piemonte, dove sono attese anche nevicate oltre i 900 metri. Le precipitazioni sono previste anche sulle regioni meridionali affacciate sullo Ionio – Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia – a causa di un ciclone attivo sulle coste settentrionali dell'Africa. Altrove prevarranno cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Domenica 18 gennaio il maltempo continuerà a interessare il Nord-Ovest, estendendosi anche all'Emilia-Romagna, mentre al Sud persisteranno piogge sui settori ionici. Le temperature resteranno complessivamente miti, soprattutto nelle regioni meridionali.