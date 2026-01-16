Meteo, allarme-Mario Giuliacci: "Perturbazione e weekend rovinato"

L'alta pressione che ha garantito una fase di relativa stabilità negli ultimi giorni mostra i primi segnali di cedimento. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, la sua struttura non appare infatti sufficientemente solida da resistere all'arrivo di nuove correnti oceaniche, pronto a riportare condizioni di maltempo su parte del territorio italiano nel corso del prossimo fine settimana.
Una perturbazione di origine atlantica, alimentata da un ciclone sul Regno Unito, inizierà a posizionare il bacino del Mediterraneo, determinando un progressivo peggioramento delle condizioni meteo. I primi effetti potrebbero manifestarsi già nella giornata di venerdì 16 gennaio, con un aumento della nuvolosità e le prime precipitazioni a partire dalle regioni occidentali.
Il maltempo si muoverà gradualmente da ovest verso est, ma la presenza ancora parziale dell'alta pressione impedirà un coinvolgimento uniforme di tutta la Penisola. Sabato 17 gennaio le piogge interesseranno soprattutto il Nord-Ovest, con fenomeni più diffusi su Valle d'Aosta e Piemonte, dove sono attese anche nevicate oltre i 900 metri. Le precipitazioni sono previste anche sulle regioni meridionali affacciate sullo Ionio – Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia – a causa di un ciclone attivo sulle coste settentrionali dell'Africa. Altrove prevarranno cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Domenica 18 gennaio il maltempo continuerà a interessare il Nord-Ovest, estendendosi anche all'Emilia-Romagna, mentre al Sud persisteranno piogge sui settori ionici. Le temperature resteranno complessivamente miti, soprattutto nelle regioni meridionali.