Meteo, Mario Giuliacci: un sabato da incubo, cosa ci aspetta

Poi, il maltempo vero e proprio si manifesterà sabato 17 gennaio, quando intense precipitazioni bagneranno soprattutto le regioni settentrionali e quelle ioniche. La neve, invece, si potrà vedere sulle Alpi a partire dai 1200-1300 metri di altitudine. Diversa la situazione al Sud, dove invece l'aria sarà più mite. In quest'ultimo caso, quindi, non ci saranno temperature tipiche della stagione invernale. Anzi, le massime si avvicineranno addirittura ai 15-16°C.

Il brutto tempo al Nord, però, non si fermerà a sabato. Proseguirà anche nella giornata di domenica 18 gennaio, colpendo soprattutto il Settentrione e la Toscana con fenomeni piovosi e neve sulle Alpi e Prealpi a partire da 1300 metri di quota. Qualche pioggia, comunque, potrebbe bagnare anche Puglia, Basilicata e Calabria. E ancora non è finita qui. Perché un altro ciclone potrebbe portare brutto tempo anche la prossima settimana, con nuove piogge, anche intense, e nevicate abbondanti. Da lunedì 19 gennaio, infatti, le correnti di origine atlantica incontreranno masse di aria più miti del Nord Africa e così potrebbe formarsi un ciclone destinato a posizionarsi nei pressi della penisola. Il rischio è che il ciclone si muova lentamente, con la conseguenza che i fenomeni insistano più a lungo sulle stesse aree. Le zone più critiche potrebbero essere Sicilia, Sardegna e le regioni del versante tirrenico.