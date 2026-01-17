Libero logo
Dritto e rovescio, Bignami inchioda le toghe: "Casa sua? La galera"

di Roberto Tortorasabato 17 gennaio 2026
Adamo Massa è morto in ospedale dopo essere stato colpito con un coltello al petto. L’uomo, insieme ad altri complici, aveva fatto irruzione nella casa di Jonathan Rivolta a Lonate Pozzolo per compiere una rapina. Il proprietario dell’abitazione avrebbe agito per legittima difesa, secondo la Procura.

Si parla del caso a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio. In studio c’è Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che punta il dito contro i giudici: “Casa sua sarebbe stata la galera, perché aveva una sfilza di precedenti, truffa agli anziani, furto, per la quale se i giudici avessero fatto il loro lavoro quest'uomo avrebbe dovuto essere in galera. E invece ancora una volta abbiamo chi doveva stare dietro le sbarre che, invece, era libero di girare".

Quindi il meloniano elenca alcuni casi di malagiustizia: "Inseguimento rom della polizia, il giudice scarcera tutti e quattro i malviventi. Questo a Padova. A Roma invece furti e botte agli agenti, ma il giudice libera due rom. Inutile farli venire in caserma, la notte continuerebbero a delinquere. A Firenze 'ladro rubava in tutta Italia, il giudice lo scarcera'. Allora siamo alle solite: il governo fa le leggi, le forze dell'ordine le applicano, i giudici liberano i criminali".

Replica Paolo Cento, direttore di Articolo 9: “Sulla legittima difesa il codice penale e il codice di procedura penale dicono una cosa chiara: che è legittimo difendersi quando c'è un pericolo e te reagisci per tutelarti da quel pericolo. Tant'è vero che in questo caso specifico, a oggi, la magistratura non ha contestato ancora, non ha contestato niente a chi si è difeso. Poi vedremo come andrà avanti. Ma voi non potete continuare a invocare il far west, perché fate male ai cittadini che pensano di potersi difendere da soli. Non è questo il messaggio che dovete mandare. I ladri devono stare in galera con le condanne della magistratura, con le garanzie che devono essere date nel processo penale. Ma non ci può essere il far west”.

