Palermo, i bimbi che giocano fanno baccano: 45mila euro di multa alla chiesa

Quanto può arrivare a costare un pallone? Anche 45mila euro a Palermo. Dove quattro condomini di via Filippo Parlatore incassano la condanna per i rumori molesti dell’oratorio e la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù è chiamata a pagare il conto. Il Tribunale del capoluogo siciliano ha messo nero su bianco la formula che chiude 10 annidi guerra di quartiere: immissioni sonore oltre la normale tollerabilità, scrive il magistrato. Non una scaramuccia. Un contenzioso lungo, tecnico, cominciato nel 2015 e finito davanti al giudice Filippo Lo Presti. La miccia è il campo dell’oratorio usato per attività ricreative e partite. Per i residenti quel rettangolo di cemento diventa un tamburo: dalle 16 alle 20 nei giorni feriali, e nel fine settimana fino a tarda sera, con finestre e balconi che affacciano sui match.

Non solo bambini: anche ragazzi e adulti lo calcano. E soprattutto non solo voci. A pesare, da subito, sono i colpi: pallonate contro i muri, rimbalzi su strutture, botte che si ripetono e si amplificano.Prima di arrivare alla “stangata”, ci sono i tentativi di aggiustare. Nel 2019 il tribunale interviene con prescrizioni che, lette oggi, sembrano il regolamento di un campo in zona rossa.