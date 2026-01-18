Federica Torzullo, "trovata solo una parte del corpo": il dettaglio agghiacciante incastra il marito

Un orrore indicibile scuote Anguillara Sabazia: svolta tragica nel caso di Federica Torzullo, la donna scomparsa 10 giorni fa. Il suo corpo è stato infatti ritrovato nell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, che da sabato era indagato per omicidio come unico sospettato. L'uomo attualmente si trova nella caserma di Anguillara, alle porte di Roma, dove sarà ascoltato dai carabinieri. Non c'è ancora la certezza totale sull'identità del cadavere ritrovato nella sua ditta, dal momento che secondo quanto risulta dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del corpo e per questo motivo non è stata ancora possibile l'identificazione.

Il corpo infatti è sepolto, ne spunterebbe solo una mano. Tuttavia gli inquirenti, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno pochi dubbi. La 41enne sarebbe dunque stata uccisa. Carabinieri, polizia locale e protezione civile hanno creato un cordone intorno all'azienda di Carlomagno.

Sulla scomparsa di Federica, i pm di Civitavecchia hanno aperto nei giorni scorsi un fascicolo per omicidio delegando le indagini ai carabinieri. Ieri la stessa procura con una nota aveva reso noto che gli accertamenti disposti avevano portato a una "copiosa repertazione di tracce ematiche" e che i primi elementi raccolti, "per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito" della donna.

Le indagini dei carabinieri di Anguillara Sabazia e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Ostia, coadiuvati da Ris di Roma hanno consentito infatti di rilevare "tracce ematiche dappertutto, all'interno dell'abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro; all'interno della sua auto; all'interno di una cava; e sul mezzo meccanico presente nell'azienda familiare" in uso all'uomo. Questa mattina la svolta con il ritrovamento del corpo.