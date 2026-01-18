Federica Torzullo, è suo il corpo trovato nella ditta del marito: come l'hanno riconosciuta

È di Federica Torzullo il corpo ritrovato questa mattina nella ditta del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco ad Anguillara Sabazia. La donna di 41 anni, scomparsa dallo scorso 8 gennaio, sarebbe stata riconosciuta dagli abiti, dagli oggetti personali e in particolare dai braccialetti che portava al polso, quelli che indossava più spesso. Questi i primi dettagli che emergono dal rinvenimento del cadavere nelle campagne in provincia di Roma. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma i dubbi a questo punto sarebbero davvero pochi. Il riconoscimento ufficiale avverrà all’obitorio del Verano, dove la salma verrà trasferita dalla mortuaria.
La donna sarebbe stata uccisa e sepolta nel terreno della ditta del marito probabilmente la notte stessa della scomparsa. Intanto, I carabinieri hanno formalmente fermato il marito di Federica Torzullo. L’uomo era stato portato in caserma già in mattinata per essere ascoltato dagli inquirenti della Procura di Civitavecchia, che coordinano l’inchiesta.
"In questo momento di grande sofferenza, ci stringiamo con rispetto e vicinanza ai familiari di Federica e a tutti coloro che stanno vivendo ore di angoscia e incertezza, assicurando la piena disponibilità delle istituzioni a sostenere chi è colpito da questa tragedia - ha commentato Angelo Pizzigallo, sindaco di Anguillara Sabazia -. Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto e ci auguriamo che il responsabile venga punito secondo la legge. Anguillara Sabazia si unisce nel cordoglio e nel silenzio, ribadendo i valori di umanità e giustizia che devono sempre guidare la nostra comunità".