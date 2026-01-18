Federica Torzullo, è suo il corpo trovato nella ditta del marito: come l'hanno riconosciuta

È di Federica Torzullo il corpo ritrovato questa mattina nella ditta del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco ad Anguillara Sabazia. La donna di 41 anni, scomparsa dallo scorso 8 gennaio, sarebbe stata riconosciuta dagli abiti, dagli oggetti personali e in particolare dai braccialetti che portava al polso, quelli che indossava più spesso. Questi i primi dettagli che emergono dal rinvenimento del cadavere nelle campagne in provincia di Roma. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma i dubbi a questo punto sarebbero davvero pochi. Il riconoscimento ufficiale avverrà all’obitorio del Verano, dove la salma verrà trasferita dalla mortuaria.

La donna sarebbe stata uccisa e sepolta nel terreno della ditta del marito probabilmente la notte stessa della scomparsa. Intanto, I carabinieri hanno formalmente fermato il marito di Federica Torzullo. L’uomo era stato portato in caserma già in mattinata per essere ascoltato dagli inquirenti della Procura di Civitavecchia, che coordinano l’inchiesta.