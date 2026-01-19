Federica Torzullo, indiscrezioni-choc dal carcere: il marito...

Il marito di Federica Torzullo ha trascorsola sua prima notte in carcere, "sorvegliato a vista". Claudio Carlomagno "apparentemente sembra non aver compreso ancora la gravità di quanto ha fatto", raccontano fonti penitenziarie all'agenzia LaPresse. L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato della moglie 41enne, scomparsa l’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma e trovata morta ieri. Il corpo della donna era stato interrato in una buca scavata con mezzo meccanico, ricoperta da rovi, all'interno di un fondo attiguo a quello dell'azienda del marito Alla base del fermo di polizia giudiziaria per Carlomagno c'è il "pericolo di inquinamento probatorio", si legge in una nota della Procura di Civitavecchia, guidata dal Procuratore Alberto Liguori. "E' in grado di influenzare la raccolta della prova dichiarativa avendolo già fatto con una persona informata dei fatti". Manca, inoltre, "l'arma del delitto" e lo stesso potrebbe, se libero, "ostacolarne la ricerca, nonostante nell'immediatezza" la procura di Civitavecchia "abbia sequestrato l'abitazione, le auto e l'azienda", ma l'arma "non si trova", chiarisce la Procura.

Sono state repertate tracce di sangue ovunque, in particolare: all'interno della macchina, compreso il bagagliaio, sui vestiti da lavoro dell'indagato, sul pavimento dell'ingresso della casa, nella cabina armadio della camera da letto di Federica, sul manico del badile e sul mezzo meccanico all'interno del magazzino della ditta di famiglia e, infine, su un asciugamano trovato all'interno di una cava per inerti, insieme a varie tracce biologiche nel vano dell'auto.

Secondo l'impianto accusatorio della procura di Civitavecchia, Federica è stata uccisa "in casa tra le ultime ore dell'8 gennaio e le prime luci del 9 gennaio". Mentre la versione del marito è "incongruente". L'uomo va sul posto di lavoro presso la ditta familiare "trasportando con la sua macchina il corpo di Federica che, nel frattempo, aveva già ucciso in casa, come testimoniano "il cellulare dell'indagato e quello di Federica" che "sono localizzati nella zona della ditta e alla guida della macchina c'è solo il marito".

