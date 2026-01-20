Giletti e la chat tra Chiara Poggi e Stasi sui filmini a luci rosse: "Che vergogna, divento rossa"

Il rapporto di Chiara Poggi e Alberto Stasi sul po***o e i filmini a luci rosse era "di grande complicità". Lo dice Massimo Giletti , che a Lo stato delle cose su Rai 3 lunedì sera torna sul tema del delitto di Garlasco , avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007, e manda in onda un "documento delicato" e inedito: le conversazioni private trai due fidanzati, sempre scherzose e sul filo dell'ironia anche su temi apparentemente scabrosi e imbarazzanti.

Diverso invece il discorso sulla ormai famigerata cartella "Militare" sul pc di Alberto, in cui lo studente della Bocconi aveva raccolto e catalogato meticolosamente le foto e i video hard scaricati online. Una cartella che Chiara avrebbe aperto la sera del 12 agosto nella villetta di via Pascoli, mentre il fidanzato si era assentato per mettere al riparo il cane prima di un temporale, e che Stasi avrebbe poi a sua volta aperto l'indomani, nel giorno della morte della Poggi.

"Piuttosto, ora che sta trasferendo quando ha finito, che faccio fa tutto da solo, giusto? Perché visto che devo andare a cucinare quando mi mandi l'altro filmino, mi fai uno squillo che vengo ad accettare. Ok?", scrive Chiara ad Alberto. "Siamo riusciti a trasferire 4 mega ne mancano ancora 370". Lo scambio è fitto:

Chiara: "Bene, quanti ne mancano?”.

Alberto: “370, ma sono sicuro che fai anche in tempo a mangiare".

Chiara: "Solo?".

Alberto: "Eh già ed è il filmino più corto".

Chiara: "È quello della montagna o il primo del mare?".

Alberto: "Il primo del mare. Questo non è porno".

Chiara: "Ha finito?".

Alberto: "Guarda se va".

Chiara: "Funziona: che vergogna".

Alberto: "Ti mando quello lunghissimo".

Chiara: "Quando lo guardo dovrò togliere l’audio che se no divento rossa"

Alberto: "Comunque l’audio tienilo che è pornissimo!".

Chiara: "Oggi come che fai?".

Alberto: "Niente di particolare. navigherò un po’ su internet".

Chiara: "Cioè?".

Alberto: "Posso scaricare dei filmini porno, ma non mi sembra il caso, visto che dobbiamo trasferire quasi un giga".

Chiara: "Basta che non mi rallenti il trasferimento".

Alberto: "Appunto".

Chiara: "Ecco appunto".

Alberto: "Ariappunto".

Chiara: "Che fai? Scrivi quello che scrivo anch’io?".

Alberto: "L’ho scritto prima io".

Chiara: "Siamo proprio due polpastrelli telepatici, quasi".

Alberto: "Quasi. Come sono andate le melanzane?".

Chiara: "Ottime, che cuoca".

Alberto: "Brava Tata".

Chiara: "Poi un giorno fai anche tu da cavia".

Alberto: "Così poi fai la pappa anche per me".

Chiara: "T.V.B.".

Alberto: "Ciao tati".