Garlasco, "Chiara trovò i file pornografici": pc di Stasi, l'ultima bomba

La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi avrebbe "fatto accesso proprio alla cartella del PC di Stasi in cui erano stati catalogati - per genere - i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca" del delitto. Lo sostengono gli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni, sulla base di un nuovo "approfondimento informatico" che hanno sollecitato per "fare chiarezza sulle false notizie diffuse in questi mesi".

I difensori di Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi sostengono che "questo dato potrà essere verificato anche in contraddittorio mediante apposito incidente probatorio" come "già successo per l'Estathè rinvenuto sulla scena del delitto e risultato a sua volta riferibile ad Alberto Stasi" qualora "la Procura di Pavia lo riterrà opportuno", fanno sapere in una nota.