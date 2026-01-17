Libero logo
Garlasco, "Chiara trovò i file pornografici": pc di Stasi, l'ultima bomba

sabato 17 gennaio 2026
Garlasco, "Chiara trovò i file pornografici": pc di Stasi, l'ultima bomba

2' di lettura

La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi avrebbe "fatto accesso proprio alla cartella del PC di Stasi in cui erano stati catalogati - per genere - i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca" del delitto. Lo sostengono gli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni, sulla base di un nuovo "approfondimento informatico" che hanno sollecitato per "fare chiarezza sulle false notizie diffuse in questi mesi".

I difensori di Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi sostengono che "questo dato potrà essere verificato anche in contraddittorio mediante apposito incidente probatorio" come "già successo per l'Estathè rinvenuto sulla scena del delitto e risultato a sua volta riferibile ad Alberto Stasi" qualora "la Procura di Pavia lo riterrà opportuno", fanno sapere in una nota.

"Secondo quanto evidenziato da più parti - aggiungono Tizzoni e Compagna - l'apertura di una nuova indagine a carico di Andrea Sempio sarebbe da ritenere funzionale a una richiesta di revisione della condanna irrevocabile pronunciata a carico di Alberto Stasi". "Come abbiamo più volte denunciato si cerca impropriamente di riabilitare l'assassino mettendo alla gogna la famiglia della vittima - sottolineano con riferimento alle notizie circolate sui media sul pc di Chiara Poggi e presunte attività del fratello - senza alcuna considerazione delle prove che sono già state raccolte nel processo a seguito della prima sentenza della Cassazione". "Da parte nostra - concludono - continueremo ad approfondire celermente ogni ulteriore elemento utile a una ricostruzione ancor più dettagliata dei fatti, nell'interesse della verità e della giustizia". 

tag
garlasco
chiara poggi
alberto stasi

