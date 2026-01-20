Chi l'ha visto, bomba su Claudio Carlomagno: nel suo pc...

Si parla di Federica Torzullo a Chi l'ha visto. Nella puntata in onda mercoledì 20 gennaio su Rai 3 Federica Sciarelli fa luce sull'omicidio di Anguillara Sabazia. Un delitto "efferato, con molta cattiveria, non è facile riconoscere il corpo", ha detto il procuratore Alberto Liguori commentando quello per cui è ora accusato il marito Claudio Carlomagno. Il marito della donna, al momento dell'arresto con l'accusa di omicidio volontario aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Gli inquirenti intanto stanno analizzando anche il suo computer per capire se avesse premeditato di uccidere Federica. A far pensare a questo, un altro fattore: la chiamata che lo stesso marito di Federica avrebbe fatto l’8 gennaio alla collaboratrice domestica dicendole di non recarsi al lavoro nella villetta il giorno successivo, come ha confermato lo zio della vittima. A Chi l'ha visto si torna poi sulla misteriosa scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon, esperto e paladino della lotta contro gli autovelox non omologati. Un vero e proprio giallo dato che nel suo ufficio sono rimasti i cellulari, il portafoglio, il pc acceso, ma di lui nessuna traccia. La sua scomparsa è legata al suo impegno contro gli autovelox irregolari? ci si chiede.