Scomparso un aereo sul Tirreno Cosentino: chi c'era bordo

Sono ore di apprensione sul Tirreno Cosentino per la scomparsa di un ultraleggero con a bordo l’avvocato romano Carlo Arnulfo e la compagna Angela Bucci. I due erano partiti ieri mattina, intorno alle 9.30, da Capo d’Orlando, in Sicilia, diretti a Sibari, ma il Tecnam P2008 non è mai arrivato a destinazione.

A far scattare l’allarme sono stati i familiari, dopo che Arnulfo ha smesso improvvisamente di rispondere ai messaggi senza lanciare alcuna richiesta di soccorso. I due avevano trascorso il Ferragosto in Sicilia per una vacanza. Nella zona del Tirreno Cosentino, al momento della scomparsa, erano inoltre segnalate condizioni meteorologiche difficili, con foschia.

Le ricerche dei vigili del fuoco sono iniziate alle 21.05 e si concentrano nell’area compresa tra Fuscaldo e Falconara Albanese, sia lungo la costa sia nell’entroterra. Alle operazioni partecipano squadre di terra e mezzi aerei, tra cui l’elicottero Drago VF165 del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Salerno e un velivolo dell’Esercito. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un possibile disorientamento spaziale provocato dalle condizioni meteorologiche. Inizialmente è stata ritenuta poco probabile l’ipotesi di un ammaraggio, poiché gli ultraleggeri volano generalmente sotto costa e il velivolo avrebbe potuto essere notato dai numerosi bagnanti. Tuttavia, le ricerche proseguono anche in mare.