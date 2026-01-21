Diego Baroni ritrovato a Milano, "era in un poliambulatorio": cresce il mistero

Il ragazzino era in un poliambulatorio di via Livigno , zona Nord della città. A rintracciarlo sono stati gli agenti della polizia di Milano. A quanto si apprende lo studente sta bene e ha chiamato lui in persona la madre Sara Agnolin , che si è subito messa in viaggio per raggiungere la Lombardia e riabbracciare il figlio. Attualmente Diego si trova in procura.

C'è ancora molto da capire sugli ultimi 9 giorni di Diego Baroni , il 14enne di San Giovanni Lupatoto , nel Veronese, di cui non si avevano più notizie dal 12 gennaio scorso e che questa mattina è stato ritrovato a Milano .

Da giorni gli inquirenti lo cercavano a Milano, seguendo le informazioni fornite da una conoscente che la mattina del 12 gennaio lo aveva incontrato alla stazione Verona Porta Nuova: qui il 14enne aveva confidato che stava andando a Milano da amici. Amici di cui però la madre ignorava l'esistenza.

Nelle ore successive alla scomparsa, il suo telefonino aveva agganciato due celle telefoniche, in pieno centro a Milano: alle 16.47 tra via Santa Margherita e via Tommaso Grossi, accanto al Teatro alla Scala. E alle 18.46 tra piazza Duomo e via Dante, poco più distante. Diego, insomma, non aveva mentito. Poi però sulla sua sorte è calato il mistero più fitto: nessun contatto con la famiglia, una attività su TikTok che aveva convinto gli inquirenti del fatto che a usare lo smartphone non fosse lui, ma qualcun altro. La pista seguita era duplice: fuga volontaria, con qualche amico ad attenderlo e a coprirlo in città. Oppure, quella più inquietante della sottrazione di minore: Diego forse si era allontanato sì volontariamente, ma poi qualcuno gli avrebbe impedito di mettersi in contatto con familiari e amici.