Meteo-follie, Mario Giuliacci: "A che quota sta per nevicare"

Il tempo torna a peggiorare sull’Italia e nelle prossime ore molte regioni saranno interessate da una nuova fase di maltempo. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , sono attese piogge diffuse accompagnate da temperature pienamente invernali, con il ritorno della neve sulle montagne e possibili sorprese anche in pianura. Secondo le ultime mappe meteo, una perturbazione di origine atlantica porterà un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

Nella giornata di venerdì 23 gennaio le prime precipitazioni interesseranno già dal mattino Liguria, Lombardia, Emilia e Toscana. In questa fase iniziale non si escludono deboli nevicate fino a quote collinari sull’Appennino Settentrionale. Con il passare delle ore, il maltempo tenderà a intensificarsi, estendendosi a gran parte del Nord e del Centro. Nel pomeriggio le piogge coinvolgeranno il Nord-Ovest, l’Emilia-Romagna, la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’alto Lazio e la Sardegna. Sulle Alpi e sull’Appennino Ligure la neve potrà spingersi fino a quote piuttosto basse, mentre sull’Appennino Tosco-Emiliano le nevicate saranno più abbondanti oltre gli 800-1000 metri.