Meteo-follie, Mario Giuliacci: "A che quota sta per nevicare"

Il tempo torna a peggiorare sull’Italia e nelle prossime ore molte regioni saranno interessate da una nuova fase di maltempo. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, sono attese piogge diffuse accompagnate da temperature pienamente invernali, con il ritorno della neve sulle montagne e possibili sorprese anche in pianura. Secondo le ultime mappe meteo, una perturbazione di origine atlantica porterà un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.
Nella giornata di venerdì 23 gennaio le prime precipitazioni interesseranno già dal mattino Liguria, Lombardia, Emilia e Toscana. In questa fase iniziale non si escludono deboli nevicate fino a quote collinari sull’Appennino Settentrionale. Con il passare delle ore, il maltempo tenderà a intensificarsi, estendendosi a gran parte del Nord e del Centro. Nel pomeriggio le piogge coinvolgeranno il Nord-Ovest, l’Emilia-Romagna, la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’alto Lazio e la Sardegna. Sulle Alpi e sull’Appennino Ligure la neve potrà spingersi fino a quote piuttosto basse, mentre sull’Appennino Tosco-Emiliano le nevicate saranno più abbondanti oltre gli 800-1000 metri.
Meteo, Mario Giuliacci: weekend di pioggia e burrasca, ecco doveSardegna e Sicilia stanno vivendo in queste ore il momento più critico dell’ondata di maltempo provocata da...
Particolare attenzione è rivolta alla sera e alla notte, quando l’aria più fredda potrebbe favorire la discesa dei fiocchi fino a quote molto basse, soprattutto su Alpi e Appennino Ligure. In queste zone non si escludono sconfinamenti nevosi sulle pianure di Piemonte e Lombardia occidentale, rendendo possibile la comparsa della neve anche in città come Torino e Milano.