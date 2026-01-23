Federica Torzullo, il dettaglio che inchioda il marito

Nel corso dell'udienza di convalida, tenutasi mercoledì nel carcere di Civitavecchia, l'uomo ha raccontato di aver assassinato sua moglie fra le 6:30 e le 7:15 del mattino del 9 gennaio. La famiglia Torzullo intanto attende ancora la restituzione della salma della donna per poi procedere ai funerali . Intanto è iniziata l'analisi del contenuto del cellulare di Carlomagno. L'esame prevede l'estrazione della copia forense, dopodiché bisognerà aspettare per avere i primi risultati.

I dubbi su quanto raccontato da Claudio Carlomagno, l'uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, potrebbero rafforzarsi da quanto emerso dall'autopsia sul corpo della 41enne: secondo quanto apprende l'Adnkronos, infatti, nello stomaco di Federica Torzullo sarebbero stati trovati residui di cibo le cui analisi potrebbero anticipare l'orario della morte addirittura alla sera prima.

Questa mattina, venerdì 23 gennaio, sono riprese, inoltre, le ricerche, da parte dei carabinieri del nucleo subacquei di Roma, per trovare il coltello utilizzato per compiere il delitto. Carlomagno, nel corso della confessione resa di fronte al gip, avrebbe indicato agli inquirenti il luogo dove, nel pomeriggio del 9 gennaio, si sarebbe disfatto dell'arma. Arma che, tuttavia, non è stata ancora trovata.