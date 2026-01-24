Meteo, Mario Giuliacci: ecco dove arriva la superneve

Una nuova perturbazione atlantica sta investendo l'Italia portando un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse, temperature in calo e nevicate che potrebbero sorprendere anche in pianura. Secondo l'ultimo aggiornamento del Team MeteoGiuliacci, il freddo invernale si fa sentire in modo più marcato rispetto alle attese, favorendo fenomeni nevosi a quote basse soprattutto al Nord.Il maltempo ha già iniziato a manifestarsi nella giornata di venerdì 23 gennaio. Al mattino piogge hanno interessato Liguria, Lombardia, Emilia e Toscana, con deboli nevicate fino a quote collinari sull'Appennino settentrionale.

Nel pomeriggio il fenomeno si è esteso a Nordovest, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Alto Lazio e Sardegna. Le nevicate hanno colpito Alpi e Appennino Ligure fino a quote collinari, mentre sull'Appennino Tosco-Emiliano si sono concentrate oltre gli 800-1.000 metri.L'attenzione maggiore è riservata alla possibile neve in pianura tra la sera del 23 e la notte, con sconfinamenti previsti sulle pianure di Piemonte e Lombardia occidentale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli indicano fiocchi anche su città come Torino e Milano, in uno scenario di neve a quote molto basse su Alpi e Appennino Ligure.

Non si tratta di accumuli eccezionali, ma di un episodio invernale che potrebbe portare la prima neve visibile dell'anno in alcune aree urbane del Nordovest.Le temperature rimangono tipicamente invernali, contribuendo a mantenere la neve a quote basse. Il tempo resterà perturbato anche nel weekend, con fronti in serie che porteranno ulteriori piogge e neve sulle montagne, confermando un inizio 2026 più freddo e nevoso rispetto alle medie recenti. E oar si attende la superneve anche a quote molto basse.