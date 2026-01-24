Federica Torzullo, trovati morti in casa i genitori del marito: ipotesi suicidio

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Angullara (Roma). Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione. Sul posto i Carabinieri. Al momento si ipotizza un suicidio.

"Un vile 'omicidio domestico' in cui bisogna contestare l'aggravante dei motivi abietti e il reato di vilipendio di cadavere". Così gli avvocati Nicodemo Gentile e Pierina Manca in qualità di legali dei genitori di Federica Torzullo, la quarantunenne uccisa ad Anguillara (Roma). "Quanto accaduto in via Costantino non rappresentava un 'ultimo appuntamento', ma l'ultimo momento utile per l'indagato per tentare di trattenere Federica, ormai decisa a uscire definitivamente dalla sua vita - aggiungono -. Una scelta chiara e irrevocabile: lasciare a breve la casa coniugale e iniziare un nuovo percorso, vivendo da sola l'abitazione nei giorni previsti con il bambino. Una scelta nota, che esclude qualsiasi uso strumentale del bambino, come confermato da chi conosceva Federica: sempre equilibrata, responsabile, rispettosa del ruolo genitoriale. Significativa, in tal senso, è quanto rilevato dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza del 21 gennaio, laddove si afferma, tra le altre cose, che l'indagato ha agito '...eliminandola e privandola di ogni autonomia decisionale', chiarendo così la natura della condotta e la sua matrice". Gli avvocati annunciano che, alla luce di questi elementi, depositeranno "apposita memoria tecnica alla Procura procedente affinché venga contestata all'indagato anche l'aggravante dei motivi abietti".