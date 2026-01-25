Maria Messenio, il drammatico retroscena: indossava una parrucca

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno (reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa con 23 coltellate il 9 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia), sono stati trovati morti impiccati nella loro villetta in via Tevere 25, alle porte della cittadina. Il doppio suicidio, avvenuto il 24 gennaio, segna l’epilogo tragico di una famiglia travolta dallo scandalo.Dopo la confessione del figlio, la coppia ha tentato di guadagnarsi l’oblio mantenendo un profilo basso: Pasquale è sparito dalla circolazione, mentre Maria, ex poliziotta e assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara, si è nascosta in pubblico con occhiali scuri e parrucca per sfuggire agli sguardi e ai giornalisti che assediavano la casa.

Negli ultimi giorni, come qualcuno rivela a Repubblica, apparivano come due fantasmi, schiacciati dalla vergogna e dalla pressione mediatica e sociale.Maria aveva accompagnato Claudio in caserma il 9 gennaio per denunciare la scomparsa di Federica, poi lo aveva ospitato dopo il sequestro della loro abitazione. Il 18 gennaio, col ritrovamento del corpo sepolto vicino all’azienda di famiglia di Pasquale (ditta di scavi), ha inviato un messaggio di scuse ai consuoceri Torzullo: "Scusate per quello che ha fatto nostro figlio".