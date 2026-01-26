Pontassieve, "dove buttano i pasti per gli immigrati": FdI denuncia, uno scandalo enorme

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Pontassieve – Cecilia Cappelletti, Roberto Lauri e Deborah Baldi – hanno denunciato un episodio di presunto spreco alimentare avvenuto nel centro di accoglienza di Montebonello, frazione del comune fiorentino.
Secondo la loro segnalazione, numerosi pasti destinati ai richiedenti asilo ospitati nella struttura sarebbero stati gettati per strada, ancora confezionati e integri. Un video diffuso sui social network mostra diversi contenitori abbandonati lungo la via, contenenti porzioni di carne, pesce e pasta, per un valore stimato di diverse centinaia di euro.L’episodio ha provocato forte indignazione, soprattutto in un contesto di difficoltà economiche per molte famiglie locali, che faticano a far fronte alle spese quotidiane.
I consiglieri definiscono lo spreco “inaccettabile”, trattandosi di risorse pubbliche, e criticano una gestione “approssimativa e priva di adeguato controllo” della struttura. La denuncia è durissima e ha messo in moto tutta Fdi in Toscana: "Gettare decine di pasti freschi e confezionati è eticamente vergognoso, oltre che uno spreco di denaro. Quanto accaduto al Cas di Montebonello, a Pontassieve, nei giorni scorsi non può passare sotto traccia. Se questa è l'accoglienza diffusa tanto incensata dalla Regione abbiamo evidentemente un problema'', fa sapere il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Matteo Zoppini. E ancora: "Il centro, che può ospitare da 50 a 100 migranti, è stato aperto pochi mesi fa e costa oltre centomila euro al mese: 724mila euro complessivo fino a metà aprile prossimo. Una parte di quei soldi è stata gettata assieme ai 14 primi piatti, le 32 porzioni di merluzzo, le quattro di carne con contorno. Porzioni intatte che avrebbero potuto e dovuto essere destinate a chi ne ha bisogno. Vogliamo sperare che non sia stata la società che gestisce il centro a gettare i pasti, ma in ogni caso è opportuno che chiarisca. Così come il comune di Pontassieve, giustamente sollecitato dai consiglieri comunali di FdI". Vedremo se la regione darà una risposta.