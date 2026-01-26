Pontassieve, "dove buttano i pasti per gli immigrati": FdI denuncia, uno scandalo enorme

I consiglieri definiscono lo spreco “inaccettabile”, trattandosi di risorse pubbliche, e criticano una gestione “approssimativa e priva di adeguato controllo” della struttura. La denuncia è durissima e ha messo in moto tutta Fdi in Toscana: "Gettare decine di pasti freschi e confezionati è eticamente vergognoso, oltre che uno spreco di denaro. Quanto accaduto al Cas di Montebonello, a Pontassieve, nei giorni scorsi non può passare sotto traccia. Se questa è l'accoglienza diffusa tanto incensata dalla Regione abbiamo evidentemente un problema'', fa sapere il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Matteo Zoppini. E ancora: "Il centro, che può ospitare da 50 a 100 migranti, è stato aperto pochi mesi fa e costa oltre centomila euro al mese: 724mila euro complessivo fino a metà aprile prossimo. Una parte di quei soldi è stata gettata assieme ai 14 primi piatti, le 32 porzioni di merluzzo, le quattro di carne con contorno. Porzioni intatte che avrebbero potuto e dovuto essere destinate a chi ne ha bisogno. Vogliamo sperare che non sia stata la società che gestisce il centro a gettare i pasti, ma in ogni caso è opportuno che chiarisca. Così come il comune di Pontassieve, giustamente sollecitato dai consiglieri comunali di FdI". Vedremo se la regione darà una risposta.